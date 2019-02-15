Лаціо – Севілья – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Севілья у Римі мінімально переграла Лаціо у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Лаціо – Севілья – 0:1

Гол: Бен-Єддер, 22

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Лаціо у рідних стінах поступився Севільї. Севільці вийшли вперед на екваторі першої 45-хвилинки. Бен-Єддер забив гол на 22-й хвилині, який став першим і останнім у цьому поєдинку. Доля путівки у 1/8 фіналу буде вирішуватися у Іспанії.