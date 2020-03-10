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Ла Лига сделала официальное заявление о возможном переносе матчей

23:11 44 Читати українською
Ла Лига сделала официальное заявление о возможном переносе матчей
Камп Ноу / Фото Marca

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию мер безопасности против коронавируса.

"Профессиональный футбол в Испании выполняет указания правительства, которое признало достаточными мерами проведения матчей при пустых трибунах.

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Чемпионат будет приостановлен только в том случае, если правительство скажет это сделать", – цитирует Тебаса Cadena Cope.

Напомним, два следующие туры чемпионата Испании состоятся за закрытыми дверями для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

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Теги
коронавирус Испания Хавьер Тебас Ла Лига
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