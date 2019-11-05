toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Ла Лига объявила претендентов на лучшего игрока октября – без Месси, но с экс-форвардом Динамо

15:35 98 Читати українською
Ла Лига объявила претендентов на лучшего игрока октября – без Месси, но с экс-форвардом Динамо
Лукас Перес / Фото ФК Алавес

Среди номинантов на лучшего игрока прошлого месяца в Примере не нашлось места представителям испанских грандов.

Ла Лига на официальном сайте объявила имена трех представителей турнира, претендующих на звание лучшего игрока по итогам октября.

Зозуля – лучший нападающий, которого я когда-либо тренировал, – главный тренер Альбасете

В список номинантов вошли нападающий Вильярреала Токо Екамби, голкипер Гранады Руй Сильва, а также форвард Алавеса Лукас Перес.

Напомним, Перес знакомый украинскому болельщику своими выступлениями за Карпаты и Динамо (в 2011-2014 годах). В октябре 31-летний испанец провел 4 матча, в каждом из которых сумел отличиться голом.

Іспанська м'яcорубка: хто виграє найбільш конкурентну лігу за останні 20 років, або Барса та Реал у серйозному лайні

blog_ava
Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потери
10:49
883
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Испания Алавес Алавес Руй Сильва Руй Сильва Ла Лига Токо Экамби Токо Экамби Лионель Месси Лионель Месси Лукас Перес Лукас Перес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
9
мин
Барселона
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук