Ла Лига объявила претендентов на лучшего игрока октября – без Месси, но с экс-форвардом Динамо

Среди номинантов на лучшего игрока прошлого месяца в Примере не нашлось места представителям испанских грандов.

Ла Лига на официальном сайте объявила имена трех представителей турнира, претендующих на звание лучшего игрока по итогам октября.

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В список номинантов вошли нападающий Вильярреала Токо Екамби, голкипер Гранады Руй Сильва, а также форвард Алавеса Лукас Перес.

Напомним, Перес знакомый украинскому болельщику своими выступлениями за Карпаты и Динамо (в 2011-2014 годах). В октябре 31-летний испанец провел 4 матча, в каждом из которых сумел отличиться голом.

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