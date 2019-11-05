toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Ла Ліга оголосила претендентів на найкращого гравця жовтня – без Мессі, але з екс-форвардом Динамо

15:34 208 Читать на русском
Ла Ліга оголосила претендентів на найкращого гравця жовтня – без Мессі, але з екс-форвардом Динамо
Лукас Перес / Фото ФК Алавес

Серед номінантів на найкращого гравця минулого місяця у Прімері не знайшлося місця представникам іспанських грандів.

Ла Ліга на офіційному сайті оголосила імена трьох представників турніру, які претендують на звання найкращого гравця за підсумками жовтня.

Зозуля – найкращий нападник, якого я коли-небудь тренував, – головний тренер Альбасете

До списку номінантів увійшли нападник Вільяреала Токо Екамбі, голкіпер Гранади Руй Сільва, а також форвард Алавеса Лукас Перес.

Нагадаємо, Перес знайомий українському вболівальнику своїми виступами за Карпати та Динамо (у 2011-2014 роках). У жовтні 31-річний іспанець провів 4 матчі, в кожному з яких зумів відзначитись голом.

Іспанська м'яcорубка: хто виграє найбільш конкурентну лігу за останні 20 років, або Барса та Реал у серйозному лайні

blog_ava
Динамо не наздожене Шахтар, навіть якщо переможе у Класичному, – Сабо
06:30
4179
Теги
Динамо Динамо Іспанія Алавес Алавес Руй Сільва Руй Сільва Ла Ліга Токо Екамбі Токо Екамбі Ліонель Мессі Ліонель Мессі Лукас Перес Лукас Перес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Барселона
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук