Ла Ліга оголосила претендентів на найкращого гравця жовтня – без Мессі, але з екс-форвардом Динамо

Серед номінантів на найкращого гравця минулого місяця у Прімері не знайшлося місця представникам іспанських грандів.

Ла Ліга на офіційному сайті оголосила імена трьох представників турніру, які претендують на звання найкращого гравця за підсумками жовтня.

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До списку номінантів увійшли нападник Вільяреала Токо Екамбі, голкіпер Гранади Руй Сільва, а також форвард Алавеса Лукас Перес.

Нагадаємо, Перес знайомий українському вболівальнику своїми виступами за Карпати та Динамо (у 2011-2014 роках). У жовтні 31-річний іспанець провів 4 матчі, в кожному з яких зумів відзначитись голом.

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