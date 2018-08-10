Куртуа: Если Азар перейдет в Реал, это будет прекрасно

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал возможный переход своего соотечественника в королевский клуб.

"Если он перейдет в Реал, это будет фантастика. Он очень счастлив, что я теперь здесь. И я хотел бы играть вместе с ним за одну команду. Посмотрим, что произойдет в будущем", – цитирует Куртуа goal.com.

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Голкипер перешел в Реал из Челси за 35 млн евро, также Мадрид отдал лондонцам в аренду хавбека Матео Ковачича. Сам Куртуа бойкотировал тренировки "синих" ради переезда в столицу Испании.

Челси отклонял предложения Реала по Азару и объявил, что готов отпустить бельгийца за 200 млн фунтов, после чего "сливочные" отказались от трансфера.

Челси боится, чтобы Азар не поступил как Куртуа из-за желания перейти в Реал