Куртуа: Якщо Азар перейде в Реал, це буде чудово

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував можливий перехід свого співвітчизника в королівський клуб.

"Якщо він перейде в Реал, це буде фантастика. Він дуже щасливий, що я тепер тут. Та й я хотів би грати разом з ним за одну команду. Подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Куртуа goal.com.

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Голкіпер перейшов у Реал з Челсі за 35 млн євро, також Мадрид віддав лондонцям в оренду хавбека Матео Ковачіча. Сам Куртуа бойкотував тренування "синіх" заради переїзду в столицю Іспанії.

Челсі відхиляв пропозиції Реала щодо Азара і оголосив, що готовий відпустити бельгійця за 200 млн фунтів, після чого "вершкові" відмовились від трансферу.

Челсі боїться, щоб Азар не вчинив як Куртуа через бажання перейти в Реал