Курьез дня на ЧМ-2018: фанаты Англии бросили в мусорный бак мужчину, похожего на Ленина – декоммунизация по-английски

В одном из российских городов случился необычный курьез. Болельщики сборной Англии встретили мужчину, похожего на Ленина, и бросили его в мусорный бак.

Несколько фанатов сборной Англии встретили мужчину, внешне очень похожего на Ленина. Вероятно, это произошло в Москве, где сегодня Англия сыграет против Колумбии в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

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Ребята взяли мужчину на руки и под импровизированную песню "Mr Lenin, it's England" посадили его в мусорный бак. Тот сопротивлялся, употреблял ненормативную лексику, однако это ему не помогло.

Напомним, Англия вышла в плей-офф ЧМ-2018 со второго места группы G, набрав 6 очков.

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