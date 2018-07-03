Колумбия – Англия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Колумбия и Англия встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Колумбия – Англия

3 июля, 21:00, Москва, "Открытие Арена"

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Последний день 1/8 финала чемпионата мира-2018 отдан двум очень равным парам, однако вывеска матча Швеция – Швейцария по статусу серйзозно уступает игре Колумбии против Англии. Это – топ-матч топ-футболистов в топ-турнире, и не имеет никакого значения, что игра подопечных Хосе Пекермана полнится противоречиями, а Саутгейт привез очень омоложенный вариант сборной. Наоборот – это только "добавляет перца" встрече команд, вылета которых на таком раннем этапе не хотел бы никто (кроме, разве что, шотландцев).

Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Выступления Колумбии на чемпионате мира-2018 оценить очень трудно. С одной стороны, Фалькао и компания разгромили Польшу и преодолели сопротивление крепкого Сенегала, выиграв группу Н, а единственное поражение от Японии состоялось на фоне удаления уже на третьей минуте. С другой стороны, поляки провели турнир в статусе боксерской груши, Сенегал проиграл минимально после стандарта на 74-й минуте, а японцы забивали тогда, когда сил у "лос кафетерос" было ещё достаточно – причем на фоне уверенной игры, которая и привела к красным карточкам и голевым стандартам. Матч против Англии должен дать ответ на вопрос: что собой представляет Колумбия? Топ-коллектив, которому просто не везло, или команду со скрытыми проблемами, за которые наказывала только сильная Япония?

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Англия также неоднозначно провела групповой этап. Подопечные Гарета Саутгейта стали одной из самых результативных сборных и проявили характер, забив победный мяч в ворота Туниса в компенсированное время. Для очень молодой команды это похвально, но с атакующими сборными она демонстрировала "дыр-дыр" – играла сама и давала играть сопернику. Тактические ходы, грамотные перестроения, гениальные замены? Нет, это не путь Англии – и неизвестно, что вообще он собой представляет. Тяжелый серый матч против Туниса был выигран на характере (и фарте), над Панамой поиздевались на классе, а вот Бельгии на том же классе проиграли. Хватит ли "трём львам" характера или класса в 1/8 финала против Колумбии и прогрессирует ли эта команда? Вопрос открытый.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Англия ни разу в истории не проигрывала Колумбии: в пяти матчах "львы" трижды победили и дважды сыграли вничью. Общий счет – 10:3 в пользу Англии.

2. Англия имеет положительную статистику во встречах против сборных стран Южной Америки – 72 матча, 25 побед, 25 ничьих и 22 поражения. Общий счет – 91:81 в пользу сборной Англии.

3. Сборная Колумбии только два раза в истории выходила в 1/8 финала чемпионата мира – и лишь однажды прошла в следующий раунд. В 2014 году колумбийцы переиграли Уругвай и вышли в четвертьфинал Мундиаля.

4. В пяти предыдущих чемпионатах мира сборная Англии только два раза выходила в четвертьфинал, а в 2014 году она даже не вышла из группы.

5. Главный тренер сборной Колумбии – Хосе Пекерман – со времени своего назначения в 2012 году не проиграл ни одного матча против европейских сборных.

Кадровая ситуация

Колумбия имеет довольно неприятную ситуацию с составом. Капитан и лидер команды – Хамес Родригес – может пропустить матч с Англией, ведь никак не хочет заживать повреждение, полученное ещё перед чемпионатом мира-2018. Из-за него он начал игру против Японии на скамейке и закончил с Сенегалом уже в первом тайме. Хосе Пекерман откровенно заявил, что не знает, каково состояние Хамеса, хотя все обследования и тренировки показали, что к игре против Англии хавбек Баварии готов. Впрочем, неуверенность тренера и его заявления о том, что Муриель может заменить капитана, намекают на то, что Хамес не выйдет в основе.

Хамес Родригес может пропустить матч ЧМ-2018 против Англии

Под вопросом находится и участие в матче Абеля Агилара. В матче против Польши он потянул мышцу, однако перед Англией защитник тренировался в общей группе. Вероятно, он всё же выйдет на поле, однако его возможное отсутствие также не удивлять.

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У Саутгейта ситуация с кадрами проще. Большинству основных футболистов в последнем туре группового этапа он дал отдохнуть. Деле Алли, который из-за травмы мышцы бедра пропустил матчи против Панамы и Бельгии, вернулся к тренировкам и уже четыре дня как работает в общей группе. После повреждения голени к ней также вернулся и Стоунз.

Деле Алли готов сыграть в матче ЧМ-2018 Колумбия – Англия

Единственным игроком, участие которого в матче против Колумбии вызывает вопросы, является Рубен Лофтус-Чик. За три дня до игры он тренировался индивидуально, залечивая травму, но вряд ли его потеря серьезно огорчит Саутгейта. Лофтус-Чик – игрок ротации, поэтому в основе его ждать не приходится при любом раскладе.

Ориентировочные составы на матч Колумбия – Англия

Колумбия: Оспина, Мохика, Д. Санчес, Мина, Ариас, К. Санчес, Урибе, Муриель, Кинтеро, Куадрадо, Фалькао

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Янг, Хендерсон, Триппьер, Лингард, Алли, Кейн, Стерлинг

Прогноз Футбол 24 – 2:2 в основное время, победа Англии в экстра-таймах / выигрыш Колумбии в серии пенальти

Сборную Англии определили фаворитом как букмекеры, так и болельщики. Оно и неудивительно: Англия – более статусная команда с футболистами, которые выступают в лучших клубах лучшей лиги мира, чего не скажешь о подавляющем большинстве игроков Колумбии. Кроме того, английский футбол образца 2018 – это очень быстрый и невероятно энергозатратный вид спорта, что также должно помочь "трём львам" в игре против колумбийцев. Однозначно, Англия имеет всё для победы – но здесь есть несколько нюансов.

Сборная Англии – одна из самых молодых команд ЧМ-2018

Основной состав сборной Англии, по сути, сыграл только один сложный матч – и не против Бельгии, а против Туниса. Можно, конечно, бить рекорды на фоне разгрома Панамы, однако вряд ли это имеет большое значение для игрового прогресса на ЧМ-2018. По сути, Англия начинает турнир заново – и это очень серьёзная проблема, ведь колумбийцы уже сыгрались и набрали более-менее стабильный ход. Кроме того, основа сборной Англии представлена молодежью, а это предполагает непременные проблемы с психологией и физикой – особенно в последней трети игры.

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Колумбия – опытная команда с топ-форвардом и мощной атакующей линией полузащиты. Англия в кадровом плане похожа с ней. Колумбия – более возрастная, Англия – более молодая. Колумбия раскачалась, однако не настолько, чтобы быть уверенным в её мощной игре против Англии – а та, по сути, начинает чемпионат мира-2018 с рестарта. Словом, это два похожих коллектива, козыри и недостатки которых бьют друг друга, поэтому большое количество голов и овертаймы видятся очень вероятными. В дополнительное время молодые и выносливые англичане будут иметь некоторое преимущество над Колумбией, но если дело дойдет до пенальти – молодость может выйти им боком.

Михаил Юхимено, Футбол 24