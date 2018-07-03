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Курйоз дня на ЧС-2018: фанати Англії кинули у сміттєвий бак чоловіка, схожого на Леніна – декомунізація по-англійськи

13:33 185 Читать на русском
Курйоз дня на ЧС-2018: фанати Англії кинули у сміттєвий бак чоловіка, схожого на Леніна – декомунізація по-англійськи
Фанати збірної Англії / фото із соцмереж

В одному із російських міст трапився незвичний курйоз. Вболівальники збірної Англії зустріли чоловіка, схожого на Леніна, та кинули його у сміттєвий бак.

Кілька фанатів збірної Англії зустріли чоловіка, зовні дуже схожого на Леніна. Ймовірно, це трапилось у Москві, де сьогодні Англія зіграє проти Колумбії в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018.

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Хлопці взяли чоловіка на руки і під імпровізовану пісню "Mr Lenin, it's England" посадили його у сміттєвий бак. Той опирався, вживав ненормативну лексику, проте це йому не допомогло.

Нагадаємо, Англія вийшла у плей-офф ЧС-2018 з другого місця групи G, набравши 6 очок.

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Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

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