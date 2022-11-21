В ходе интервью 25-летнего форварда спросили о планах после завершения карьеры футболиста. "Куплю себе остров и буду там развлекаться с кучей женщин. Точно как Роналдиньо на том легендарном фото", – выпалил Ришарлисон в компании журналистки.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/DzqLxO6Ugb — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 18, 2022

Шутки бразильца понравились далеко не всем. Пользователи соцсетей считают, что популярному спортсмену следует подавать лучший пример и избегать пошлых реплик. Повторять путь Роналдинью – также сомнительная идея, ведь карьеру обладателя "Золотого мяча" похоронила как раз любовь к алкоголю и громким гуляниям.

Сейчас Ришарлисону должно быть совсем не до девушек и развлечений. Нападающий Тоттенхэма вместе со сборной Бразилии приехал на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов, а уже 24 ноября состоится первый матч против сербов.

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