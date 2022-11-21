Під час інтерв'ю 25-річного форварда запитали про плани після завершення кар'єри футболіста. "Куплю собі острів і буду там розважатися з купою жінок. Точно як Роналдінью на тому легендарному фото", – випалив Рішарлісон у компанії журналістки.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/DzqLxO6Ugb — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 18, 2022

Жарти бразильця сподобалися далеко не всім. Користувачі соцмереж вважають, що популярному спортсмену слід подавати кращий приклад і уникати вульгарних реплік. Повторювати шлях Роналдінью – також сумнівна ідея, адже кар'єру володаря "Золотого м'яча" поховала якраз любов до алкоголю та гучних гулянок.

Зараз Рішарлісону має бути зовсім не до дівчат і розваг. Нападник Тоттенхема разом зі збірною Бразилії приїхав на чемпіонат світу у статусі одного з фаворитів, а вже 24 листопада відбудеться перший матч проти сербів.

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