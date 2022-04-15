"Ультрас Легії заявили, що не з’являться на трибунах під час матчу з Динамо. Я бачу в усій цій ситуації долю цинізму. На жаль, війна не стала можливістю для кожного переосмислити своє ставлення до тих чи інших справ. На тлі тисяч жертв і страждань всієї країни хтось вперто намагається заробити на цьому. Я знаю, що брешуть навіть про нашу благодійність.

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Я також чув ці чутки, що ми отримали дозвіл на виїзд гравців за кордон, і ми хочемо використовувати його для їх продажу та використовувати їх для різних акцій під час спарингів. Ні, це не так. Мені довелося зробити офіційну заяву, що навесні з Динамо ніхто з українців не піде.

Є також питання заробітку на матчі у Варшаві. Запевняю, що всі доходи від продажу квитків, футболок та реклами будуть передані на рахунок посольства України у Варшаві. Єдина наша умова – вся сума має піти на допомогу громадянам нашої країни. Ми хочемо підтримки біженців, гуманітарних програм та медиків. Наш клуб не хоче ні копійки!

Я звик до того, що навіть коли робиш все з найкращими намірами, завжди знайдуться люди, які захочуть все перекрутити. Ми з братом керуємо Динамо майже 30 років. Відбулися зміни в економіці та політиці, які іноді, чесно кажучи, були для нас невигідними. Адже клуб завжди готовий боротися за найвищі цілі, в тому числі і на європейській арені.

Рідко можна почути слова вдячності. Я постійно чую, що Суркіси – узурпатори, погані керівники. Є й інші епітети. Мені залишається відповісти одне: купіть пакет акцій, станьте співвласником і увійдіть до правління. Потім візьміть на себе обслуговування команд, академії, інфраструктури та персоналу та створіть стратегію розвитку. Як не дивно, черги охочих придбати Динамо немає. Легко бути розумним в Інтернеті чи на проплачених акціях протесту", – цитує Суркіса TVP Sport.

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