Куман определился с тренерским штабом в Барселоне – каталонцы официально вернули еще одну экс-звезду

Барселона объявила о назначении Хенрика Ларссона и Альфреда Схрьодера помощниками Рональда Кумана на своем официальном сайте.

Барселона продолжает перестройку – Куман планирует изменить позиции двух звезд каталонцев

Оба специалиста подписали контракт сроком до 30 июня 2022 года. Отметим, что Ларссон провел звездную карьеру игрока, в которой нашлось место и двум сезонам за Барселону (2004-2006), однако с работой тренера все не так гладко. Последним клубом шведа был Хельсингборг, откуда он подал в отставку из-за провальных результатов и давления болельщиков. Еще одним помощником Кумана станет экс-тренер Хоффенхайма Альфред Схрьодер.

Напомним, Рональд Куман заменил Кике Сетьена на посту главного тренера Барселоны после провального сезона. Кроме того, каталонцы уволили своего спортивного директора Эрика Абидаля.

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