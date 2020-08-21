Куман визначився з тренерським штабом в Барселоні – каталонці офіційно повернули ще одну екс-зірку

Барселона оголосила про призначення Хенріка Ларссона та Альфреда Схрьодера помічниками Рональда Кумана на своєму офіційному сайті.

Барселона продовжує перебудову – Куман планує змінити позиції двох зірок каталонців

Обидва фахівці підписали контракт терміном до 30 червня 2022 року. Зазначимо, що Ларссон провів зіркову кар'єру гравця, в якій знайшлося місце і двом сезонам за Барселону (2004-2006), однак з роботою тренера все не так гладко. Останнім клубом шведа був Гельсінборг, звідки він подав у відставку через провальні результати і тиск вболівальників. Ще одним помічником Кумана стане екс-тренер Хоффенхайма Альфред Схрьодер.

Нагадаємо, Рональд Куман замінив Кіке Сетьєна на посаді головного тренера Барселони після провального сезону. Окрім того, каталонці звільнили свого спортивного директора Еріка Абідаля.

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