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Куман определился с судьбой Коутиньо в Барселоне

17:30 - Читати українською
Куман определился с судьбой Коутиньо в Барселоне
Филиппе Коутиньо / EFE

Главный тренер Барселоны Рональд Куман продолжает планировать состав команды на следующий сезон.

Куман рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне, но еще не знает о планах самого Филиппе относительно его будущего, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что специалист хочет позвонить бразильцу уже после финала Лиги чемпионов, чтобы окончательно понять, где тот продолжит свои выступления. Ранее президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что Коутиньо останется в клубе, если того пожелает наставник.

К слову, сезон 2019/20 Коутиньо провел в составе Баварии на правах аренды, сыграл 37 матчей и записал 11 голов и 9 ассистов.

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Теги
Барселона Барселона Испания Рональд Рональд Куман Бавария Бавария Трансферы Филиппе Филиппе Коутиньо
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