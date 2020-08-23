Куман визначився з долею Коутінью в Барселоні

Куман розраховує на Коутінью в наступному сезоні, але ще не знає про плани самого Філіппе щодо його майбутнього, повідомляє Mundo Deportivo.

Ліверпуль не отримає бонус від Барселони у випадку тріумфу Коутінью в ЛЧ з Баварією – важлива поправка

Зазначається, що фахівець хоче подзвонити бразильцю вже після фіналу Ліги чемпіонів, аби остаточно зрозуміти, де той продовжить свої виступи. Раніше президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу підкреслив, що Коутінью залишиться в клубі, якщо того побажає наставник.

До слова, сезон 2019/20 Коутінью провів у складі Баварії на правах оренди, відіграв 37 матчів та записав 11 голів та 9 асистів.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів