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Куман визначився з долею Коутінью в Барселоні

23 серпня 17:27 - Читать на русском
Куман визначився з долею Коутінью в Барселоні
Філіппе Коутінью / EFE

Головний тренер Барселони Рональд Куман продовжує планувати склад команди на наступний сезон.

Куман розраховує на Коутінью в наступному сезоні, але ще не знає про плани самого Філіппе щодо його майбутнього, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що фахівець хоче подзвонити бразильцю вже після фіналу Ліги чемпіонів, аби остаточно зрозуміти, де той продовжить свої виступи. Раніше президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу підкреслив, що Коутінью залишиться в клубі, якщо того побажає наставник.

До слова, сезон 2019/20 Коутінью провів у складі Баварії на правах оренди, відіграв 37 матчів та записав 11 голів та 9 асистів.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман Трансфери Баварія Баварія Філіппе Філіппе Коутінью
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