"З Ворсклою ми розійшлись полюбовно. Може, не всі мене там зрозуміли, але футбольні люди точно зрозуміють. Я не думаю, що в Україні є багато гравців, які відмовляться від можливості закріпитися в такому клубі, як Динамо. Вважаю, що це крок вперед.

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Чи пропонувала мені Ворскла новий контракт? Взимку – ні. Місяці за півтора до завершення угоди розмова була, але ми вирішили повернутися до неї в кінці сезону...

Кажуть, що я вибрав не футбол, а гроші. Я не знаю, хто за цим стоїть і кому це вигідно. У мене була зарплата близько 15 тисяч євро? Це смішно. У Ворсклі немає таких умов уже майже 10 років. У Полтаві у мене була звичайна, середня зарплата, і керівники клубу це можуть підтвердити. Пишуть, що у мене було 20 переходів у кар'єрі. Так я б їм порадив купити калькулятор. Можу подарувати. Але справа навіть не в цьому. Як можна говорити, що я вибрав не футбол? Потенційний перехід в Динамо – це не футбол? Тисячі гравців мріють потрапити в цей клуб, живуть такою метою, а той, хто цього не розуміє, мабуть, вибрав, швидше за все, не ту професію і не знає, що таке крок вперед.

На чутки я намагаюся не реагувати, але у нас зараз такий світ, що практично всі ЗМІ підхоплюють все підряд – будь-яку нісенітницю. Невже важко було перевірити? Мені ніхто навіть не подзвонив, не спитав. Так, у нас була розмова з Ворсклою щодо нового контракту, але я і близько не просив ту суму, яку називають. Я розумію, що помилки бувають у всіх, але брехні не прийму ніколи.

Я поїхав на збори з Динамо тільки для того, щоб розвиватися як гравець, щоб працювати під керівництвом одного з найкращих тренерів у світі, щоб виступати в складі чемпіона країни, спробувати свої сили у Лізі чемпіонів. Складеться чи ні, я не знаю. Але, повірте, все інше для мене на другому місці. Я вибрав футбол і тільки футбол", – сказав Кулач в інтерв'ю Zbirna.com.

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