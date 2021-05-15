Как известно, контракт лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ с Ворсклой действует до конца июня. Потенциальный статус свободного агента провоцирует появление слухов вокруг его персоны. В частности, Кулача уже сватали в Динамо и зарубежные клубы.

"Кулач у нас зверь": капитан Ворсклы рассказал, как Владислав выставлялся за триумф в гонке бомбардиров

"Признаюсь, что я об этом (интересе Динамо – прим.) ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в интернете.

Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством Ворсклы о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта", – сказал Кулач в комментарии Meta-ratings.

"Динамо? Я сам був у шоці": Владислав Кулач – про 15 голів, конкуренцію з Циганковим, чутки і невиклик на Євро-2020