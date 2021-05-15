"Кулач у нас зверь, он выставился. У него накануне матча против Миная был день рождения, и он ставил перед игрой.

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У нас есть такая традиция, у кого день рождения или какое-то событие, то мы выставляем нашим тренерам, администраторам по бутылке чего-то – виски или коньяка. Получается, что Кулач и за день рождения поставил поляну, и за лучшего бомбардира.

Наши администраторы начали называть его "Бомбардировщик". Позволили себе немного выпить после завершения сезона, тем более, что у нас была дальняя дорога. Мы ехали сначала на поезде в Киев, а из столицы уже в автобусе, поэтому по бокалу пива выпили", – цитирует Чеснакова Брутальний Футбол.

К слову, Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 мячей в 21 поединке. Ворскла по итогам чемпионата финишировала пятой и сыграет в Лиге Конференций.

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