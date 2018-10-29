Кулач: Хорошо, что вратарь Карабаха ошибся

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач поделился впечатлениями после победы над Карабахом в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"В этой игре для нас самое важное – это результат должен быть. Относительно ударов, тренер говорит, чтобы бил по воротам и хорошо, что так получилось. Не без помощи вратаря все-таки залетел. Хорошо, что вратарь ошибся. Слава Богу, что для нас так все сложилось, и мы победили", – отметил Кулач в эфире телеканала Футбол 1.

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Стоит отметить, что Кулач стал автором единственного гола в матче с Карабахом, чем принес Ворскле первую победу в еврокубках.

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