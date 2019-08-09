toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Кучер заявил, что Кайсериспор имеет перед ним задолженность

14:36 60 Читати українською
Кучер заявил, что Кайсериспор имеет перед ним задолженность
Александр Кучер / Карпаты

Новичок Карпат Александр Кучер рассказал, почему покинул Кайсериспор.

"Мне говорили, что очень довольны мной, хотели продлить контракт. Когда я поехал в отпуск, все вещи там оставил, машину, потому что был уверен, что еще год буду играть за Кайсериспор. Но обещания оказались пустыми.

"Динамо никогда меня не приглашало, но я пожму руку их игрокам при встрече", – Кучер об отношениях с киевлянами

В Турции у меня зарплата была больше. Но клуб имеет много задолженностей перед игроками, передо мной в частности. Я уже написал на них жалобу.

Меня условия в Карпатах удовлетворяют вполне. Есть качественные тренировочные поля, есть тренажерный зал, зал для теории, медико-реабилитационный центр – это все, что нужно", – цитирует Кучера Експрес.

"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо

blog_ava
Роберто Карлос повторил свой легендарный удар с фирменной траекторией – ностальгия дня
09:36
477
Теги
Александр Кучер Александр Кучер Карпаты Карпаты Турция Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
56
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук