Кучер заявил, что Кайсериспор имеет перед ним задолженность

Новичок Карпат Александр Кучер рассказал, почему покинул Кайсериспор.

"Мне говорили, что очень довольны мной, хотели продлить контракт. Когда я поехал в отпуск, все вещи там оставил, машину, потому что был уверен, что еще год буду играть за Кайсериспор. Но обещания оказались пустыми.

"Динамо никогда меня не приглашало, но я пожму руку их игрокам при встрече", – Кучер об отношениях с киевлянами

В Турции у меня зарплата была больше. Но клуб имеет много задолженностей перед игроками, передо мной в частности. Я уже написал на них жалобу.

Меня условия в Карпатах удовлетворяют вполне. Есть качественные тренировочные поля, есть тренажерный зал, зал для теории, медико-реабилитационный центр – это все, что нужно", – цитирует Кучера Експрес.

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