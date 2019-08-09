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Кучер заявив, що Кайсеріспор має перед ним заборгованість

14:36 756 Читать на русском
Кучер заявив, що Кайсеріспор має перед ним заборгованість
Олександр Кучер / Карпати

Новачок Карпат Олександр Кучер розповів, чому покинув Кайсеріспор.

"Мені говорили, що дуже задоволені мною, хотіли продовжити контракт. Коли я поїхав у відпустку, всі речі там залишив, машину, тому що був упевнений, що ще рік буду грати за Кайсеріспор. Але обіцянки виявилися порожніми.

"Динамо ніколи мене не запрошувало, але я потисну руку їхнім гравцям при зустрічі", – Кучер про стосунки з киянами

У Туреччині у мене зарплата була більшою. Але клуб має багато заборгованостей перед гравцями, переді мною зокрема. Я вже написав на них скаргу.

Мене умови в Карпатах задовольняють цілком. Є якісні тренувальні поля, є тренажерний зал, зал для теорії, медико-реабілітаційний центр – це все, що потрібно", – цитує Кучера Експрес.

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Олександр Кучер Олександр Кучер Карпати Карпати Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном
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