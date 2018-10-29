toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Кучер не спас Кайсериспор от поражения, Рыбалка с Сивасспором не дожали Фенербахче

20 октября 21:46 34 Читати українською
Кучер не спас Кайсериспор от поражения, Рыбалка с Сивасспором не дожали Фенербахче
Сивасспор – Фенербахче / Фото ФК Фенербахче

Состоялись очередные матчи 9-го тура турецкой Суперлиги с участием команд украинских легионеров.

Сивасспор принимал Фенербахче. Как ни странно, но именно хозяева были фаворитом поединка и успешно доказывали на поле, атакуя соперника. Стоит отдать должное гостям, которые тоже проводили резкие атаки на ворота Сивасспора. Несмотря на обилие моментов, зрители так и не дождались забитых мячей.

Акхисар Селезнева потерпел сокрушительное поражение от Касымпаши и продолжает занимать последнее место в чемпионате

Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Сергей Рыбалка, однако был заменен на 68-й минуте.

Башакшехир без особых усилий победил Кайсериспор. Хозяевам хватило одного мяча, чтобы получить очередные три очка.

Экс-игрок Шахтера Александр Кучер впервые в этом сезоне появился на поле в составе гостей. Защитник вышел на замену на 85-й минуте.

Турецкая Суперлига, 9-й тур

Сивасспор – Фенербахче – 0:0

Башакшехир – Кайсериспор – 1:0

Гол: Моссоро, 40

Теги
Турция Фенербахче Фенербахче Сивасспор Сивасспор Кайсериспор Кайсериспор Артем Кравец Артем Кравец Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
20
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук