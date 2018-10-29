Кучер не спас Кайсериспор от поражения, Рыбалка с Сивасспором не дожали Фенербахче

Состоялись очередные матчи 9-го тура турецкой Суперлиги с участием команд украинских легионеров.

Сивасспор принимал Фенербахче. Как ни странно, но именно хозяева были фаворитом поединка и успешно доказывали на поле, атакуя соперника. Стоит отдать должное гостям, которые тоже проводили резкие атаки на ворота Сивасспора. Несмотря на обилие моментов, зрители так и не дождались забитых мячей.

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Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Сергей Рыбалка, однако был заменен на 68-й минуте.

Башакшехир без особых усилий победил Кайсериспор. Хозяевам хватило одного мяча, чтобы получить очередные три очка.

Экс-игрок Шахтера Александр Кучер впервые в этом сезоне появился на поле в составе гостей. Защитник вышел на замену на 85-й минуте.

Турецкая Суперлига, 9-й тур

Сивасспор – Фенербахче – 0:0

Башакшехир – Кайсериспор – 1:0

Гол: Моссоро, 40