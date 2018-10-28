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Кучер не врятував Кайсеріспор від поразки, Рибалка з Сівасспором не дотиснули Фенербахче

20 жовтня 21:46 107 Читать на русском
Кучер не врятував Кайсеріспор від поразки, Рибалка з Сівасспором не дотиснули Фенербахче
Сівасспор – Фенербахче / Фото ФК Фенербахче

Відбулись чергові матчі 9-го туру турецької Суперліги за участі команд українських легіонерів.

Сівасспор приймав Фенербахче. Як не дивно, але саме господарі були фаворитом поєдинку, що і успішно доводили на полі, атакуючи суперника. Варто віддати належне гостям, які теж проводили різкі атаки на ворота Сівасспора. Незважаючи на велику кількість моментів, глядачі так і не дочекались забитих м'ячів.

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Варто відзначити, що у стартовому складі господарів вийшов український півзахисник Сергій Рибалка, проте був замінений на 68-й хвилині.

Башакшехір без особливих зусиль переміг Кайсеріспор. Господарям вистачило одного м'яча, щоб здобути чергові три очки.

Екс-захисник Шахтаря Олександр Кучер вперше у цьому сезоні з'явився на полі у складі гостей. Оборонець вийшов на заміну на 85-й хвилині.

Турецька Суперліга, 9-й тур

Сівасспор – Фенербахче – 0:0

Башакшехір – Кайсеріспор – 1:0

Гол: Моссору, 40

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