Кубок Украины: стала известна дата старта турнира

Профессиональная футбольная лига утвердила даты проведения жеребьевки и матчей первого предварительного этапа КУ.
Жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины запланирована на 14 августа, сообщает официальный сайт ПФЛ.
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Базовый день проведения матчей – 20 августа.
Напомним, что на первом этапе в борьбу вступают 20 команд (двое любителей + 18 команд Второй лиги). На втором этапе – 26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги). На третьем предварительном этапе – 20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + одна команда Первой лиги + 6 команд УПЛ (7-12 места).
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