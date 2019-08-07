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Кубок Украины: стала известна дата старта турнира

18:35 68 Читати українською
Кубок Украины: стала известна дата старта турнира
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Профессиональная футбольная лига утвердила даты проведения жеребьевки и матчей первого предварительного этапа КУ.

Жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины запланирована на 14 августа, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Базовый день проведения матчей – 20 августа.

Напомним, что на первом этапе в борьбу вступают 20 команд (двое любителей + 18 команд Второй лиги). На втором этапе – 26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги). На третьем предварительном этапе – 20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + одна команда Первой лиги + 6 команд УПЛ (7-12 места).

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