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Кубок України: стала відома дата старту турніру

18:35 344 Читать на русском
Кубок України: стала відома дата старту турніру
Шахтар завоював Кубок України сезону 2018/19 / Фото ФК Шахтар

Професіональна футбольна ліга затвердила дати проведення жеребкування і матчів першого попереднього етапу КУ.

Жеребкування першого попереднього етапу Кубка України заплановане на 14 серпня, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Базовий день проведення матчів –20 серпня.

Нагадаємо, що на першому етапі в боротьбу вступають 20 команд (двоє аматорів + 18 команд Другої ліги). На другому етапі – 26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд Першої ліги + 1 команда Другої ліги). На третьому попередньому етапі – 20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + одна команда Першої ліги + 6 команд УПЛ (7-12 місця).

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