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Макаров объяснил, почему МФК Металлург заменил Арсенал-Киев в Первой лиге

09:21 69 Читати українською
Макаров объяснил, почему МФК Металлург заменил Арсенал-Киев в Первой лиге
МФК Металлург / Фото из открытых источников

Президент ПФЛ Сергей Макаров обосновал присутствие МФК Металлург в Первой лиге.

"Есть итоги сезона, есть клуб, который проиграл в плей-офф. Металлург был первым претендентом, и в демократическом голосовании победила точка зрения, что он проходит в Первую лигу.

"Первая лига может транслироваться на ТВ, ведем переговоры с одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Мы уже видели похожие прецеденты. Летом 2018-го Полтава выходила в Премьер-лигу, обыграв Черноморец. Когда Полтава отказалась от участия в УПЛ ее место занял Черноморец.

Похожая ситуация была раньше, когда Днепр вылетел из УПЛ, наложились санкции ФИФА, и они транзитом упали сразу во Вторую лигу. В Первой лиге было на одну команду меньше. Тогда чемпионат пополнил так же проигравший плей-офф – ФК Балканы", – сказал Макаров в эфире канала Футбол 1.

Напомним, Арсенал-Киев снялся с соревнований Первой лиги. Вакантное место занял МФК Металлург.

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Теги
Первая лига Арсенал-Киев Арсенал-Киев Сергей Макаров МФК Металлург МФК Металлург
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