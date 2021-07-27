В Доме футбола 27 июля состоялась первая жеребьевка Кубка Украины сезона 2021/22. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка началась в 12:00 в Доме футбола. В первом предварительном этапе Кубка Украины примут участие 8 команд Второй лиги и две команды аматорской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Во время жеребьевки команды были разделены на группы по региональному принципу.

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Заметим, что на этой стадии турнира сыграют новосозданные львовские Карпаты, которые под руководством Андрея Тлумака 31 июля стартуют во Второй лиге Украины. Первым соперником "зелено-белых" в Кубке стал АФСК Киев, который тоже представляет Вторую лигу.

Результаты жеребьевки первого предварительного этапа Кубка Украины 2021/22

Карпаты (Львов) – АФСК Киев

Феникс (Подмонастырь, Львовская обл.) – Мункач (Мукачево)

Леввй Берег (Киев) – Полтава

Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) – Тростянец (Сумськая обл.)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Любомир (Ставище, Киевская обл.).

Матчи первого предварительного этапа Кубка Украины состоятся 4 августа (базовая дата). Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка. Пять победителей первого этапа выйдут в следующий раунд. Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 клубов), а также пять победителей первого этапа.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является киевское Динамо, которое в финале в Тернополе обыграло Зарю 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова в экстра-тайме.

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