У Будинку футболу 27 липня відбулося перше жеребкування Кубка України сезону 2021/22. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування розпочалося о 12:00 в Будинку футболу. У першому попередньому етапі Кубка України візьмуть участь 8 команд Другої ліги та дві команди аматорської ліги відповідно до рейтингу за минулий сезон. Під час жеребкування команди були поділені на групи за регіональним принципом.

Кубок України: оприлюднена дата фінального матчу сезону 2021/22

Зауважимо, що на цій стадії турніру зіграють новостворені львівські Карпати, які під керівництвом Андрія Тлумака 31 липня стартують у Другій лізі чемпіонату України. Першим суперником "зелено-білих" у Кубку став АФСК Київ, який теж представляє Другу лігу.

Результати жеребкування першого попереднього етапу Кубка України 2021/22

Карпати (Львів) – АФСК Київ

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево)

Лівий Берег (Київ) – Полтава

Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.).

Матчі першого попереднього етапу Кубка України відбудуться 4 серпня (базова дата). Ця стадія турніру, як і всі наступні, складається з одного поєдинку. П’ять переможців першого етапу вийдуть до наступного раунду. У другому попередньому етапі візьмуть участь команди Першої та Другої ліг (39 клубів), а також п’ять переможців першого етапу.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є київське Динамо, яке у фіналі в Тернополі обіграло Зорю 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова в екстра-таймі.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани