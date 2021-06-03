Согласно плану Всеукраинских соревнований по футболу, финал Кубка Украины сезона 2021/22 будет сыгран 11 мая 2022 года, информирует официальный сайт УАФ.

УПЛ назвала дату поединка за Суперкубок Украины – первая встреча Динамо и Шахтера в новом сезоне

Заметим, что в решающем матче прошлого кубкового розыгрыша участвовали Динамо и Заря. Матч завершился победой киевлян в дополнительное время, для них это был тринадцатый триумф на турнире.

Ранее стало известно, что поединок за Суперкубок Украины-2021 состоится 24 июля. В нем сойдутся Динамо и Шахтер.

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