Кубок України 2021/22, 3-й попередній етап

Скорук Томаківка – Металіст – 0:3

Голи: Матеус, 14, Підлепенець, 49, Демченко, 90+1

Миколаїв – Вовчанськ – 4:1

Голи: Кравченко, 31, 78, Нечипоренко, 61, Голубка, 67 (пен.) – Пець, 90+1 (пен.)

Металіст не мав жодних проблем з друголіговим Скоруком. Харків'яни відвантажили супернику три голи, продовживши ідеальний сезон (8 перемог у 8 матчах).

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Розгромом завершився ще один матч дня, хоча тут грали обидві команди з Другої ліги. Миколаїв у рідних стінах не мав жодних проблем з Вовчанськом. "Корабели" без поразок йдуть лідером у своїй групі чемпіонату, але готові шукати сили і на Кубок.

У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022). Базовий день проведення матчів – 22 вересня.

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