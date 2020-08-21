Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки первого предварительного этапа

УАФ провела жеребьевку стартового раунда Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.
УАФ объявила регламент и формат Кубка Украины 2020/21 – Динамо и Шахтер стартуют позже всех
Имена своих соперников узнали 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и два любительских коллектива. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины 2020/21, использовали географический принцип посева. Матчи этой стадии состоятся 26-29 августа.
К слову, во втором предыдущем этапе (базовая дата – 16 сентября) примут участие победители первого предварительного этапа и команды УПЛ.
Все пары первого предварительного этапа:
Группа А
Кривбасс (Кривой Рог) – Черкащина (Черкассы)
Олимпия (Савинцы) – Горняк–Спорт (Горишние Плавни)
Победа (Днепр) – Кремень (Кременчуг)
Группа В
Металл (Харьков) – ВПК–Агро (Магдалиновка)
Виктория (Николаевка) – Яруд (Мариуполь)
Альянс (Липовая Долина) – Металлист–1925 (Харьков)
Металлург (Запорожье) – Авангард (Краматорск)
Группа С
Никополь (Никополь) – Кристалл (Херсон)
Энергия (Новая Каховка) – Черноморец (Одесса)
Таврия-Симферополь (Херсон) – Реал-Фарма (Одесса)
Балканы (Зоря) – Николаев (Николаев)
Группа D
Рубикон (Киев) – Диназ (Вышгород)
Нива (Винница) – Чернигов (Чернигов)
Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Полесье (Житомир)
Днепр (Черкассы) – Верес (Ровно)
Группа Е
Карпаты (Галич) – Нива (Тернополь)
Подолье (Хмельницкий) – Прикарпатье (Ивано–Франковск)
Буковина (Черновцы) – Ужгород (Ужгород)
Эпицентр (Дунаевцы) – Карпаты (Львов)
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