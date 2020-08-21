Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки первого предварительного этапа

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020/21. С этого раунда стартуют коллективы Первой и Второй лиг, а также любители.

УАФ провела жеребьевку стартового раунда Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.

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Имена своих соперников узнали 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и два любительских коллектива. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины 2020/21, использовали географический принцип посева. Матчи этой стадии состоятся 26-29 августа.

К слову, во втором предыдущем этапе (базовая дата – 16 сентября) примут участие победители первого предварительного этапа и команды УПЛ.

Все пары первого предварительного этапа:

Группа А

Кривбасс (Кривой Рог) – Черкащина (Черкассы)

Олимпия (Савинцы) – Горняк–Спорт (Горишние Плавни)

Победа (Днепр) – Кремень (Кременчуг)

Группа В

Металл (Харьков) – ВПК–Агро (Магдалиновка)

Виктория (Николаевка) – Яруд (Мариуполь)

Альянс (Липовая Долина) – Металлист–1925 (Харьков)

Металлург (Запорожье) – Авангард (Краматорск)

Группа С

Никополь (Никополь) – Кристалл (Херсон)

Энергия (Новая Каховка) – Черноморец (Одесса)

Таврия-Симферополь (Херсон) – Реал-Фарма (Одесса)

Балканы (Зоря) – Николаев (Николаев)

Группа D

Рубикон (Киев) – Диназ (Вышгород)

Нива (Винница) – Чернигов (Чернигов)

Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Полесье (Житомир)

Днепр (Черкассы) – Верес (Ровно)

Группа Е

Карпаты (Галич) – Нива (Тернополь)

Подолье (Хмельницкий) – Прикарпатье (Ивано–Франковск)

Буковина (Черновцы) – Ужгород (Ужгород)

Эпицентр (Дунаевцы) – Карпаты (Львов)

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