Кубок України 2020/21: результати жеребкування першого попереднього етапу

У Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України сезону 2020/21. З цього раунду стартують колективи Першої та Другої ліг, а також аматори.

УАФ провела жеребкування стартового раунду Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.

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Імена своїх суперників дізналися 13 команд Першої ліги, 23 команди Другої ліги та два аматорські колективи. Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубка України 2020/21, використовували географічний принцип посіву. Матчі цієї стадії відбудуться 26-29 серпня.

До слова, в другому попередньому етапі (базова дата – 16 вересня) візьмуть участь переможці першого попереднього етапу та команди УПЛ.

Усі пари першого попереднього етапу:

Група А

Кривбас (Кривий Ріг) – Черкащина (Черкаси)

Олімпія (Савинці) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Перемога (Дніпро) – Кремінь (Кременчук)

Група В

Метал (Харків) – ВПК-Агро (Магдалинівка)

Вікторія (Миколаївка) – Яруд (Маріуполь)

Альянс (Липова Долина) – Металіст-1925 (Харків)

Металург (Запоріжжя) – Авангард (Краматорськ)

Група С

Нікополь (Нікополь) – Кристал (Херсон)

Енергія (Нова Каховка) – Чорноморець (Одеса)

Таврія-Сімферополь (Херсон) – Реал-Фарма (Одеса)

Балкани (Зоря) – Миколаїв (Миколаїв)

Група D

Рубікон (Київ) – Діназ (Вишгород)

Нива (Вінниця) – Чернігів (Чернігів)

Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Полісся (Житомир)

Дніпро (Черкаси) – Верес (Рівне)

Група Е

Карпати (Галич) – Нива (Тернопіль)

Поділля (Хмельницький) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Буковина (Чернівці) – Ужгород (Ужгород)

Епіцентр (Дунаївці) – Карпати (Львів)

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