Кубок України 2020/21: результати жеребкування першого попереднього етапу

УАФ провела жеребкування стартового раунду Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.
УАФ оголосила регламент і формат Кубка України 2020/21 – Динамо і Шахтар стартують найпізніше
Імена своїх суперників дізналися 13 команд Першої ліги, 23 команди Другої ліги та два аматорські колективи. Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубка України 2020/21, використовували географічний принцип посіву. Матчі цієї стадії відбудуться 26-29 серпня.
До слова, в другому попередньому етапі (базова дата – 16 вересня) візьмуть участь переможці першого попереднього етапу та команди УПЛ.
Усі пари першого попереднього етапу:
Група А
Кривбас (Кривий Ріг) – Черкащина (Черкаси)
Олімпія (Савинці) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Перемога (Дніпро) – Кремінь (Кременчук)
Група В
Метал (Харків) – ВПК-Агро (Магдалинівка)
Вікторія (Миколаївка) – Яруд (Маріуполь)
Альянс (Липова Долина) – Металіст-1925 (Харків)
Металург (Запоріжжя) – Авангард (Краматорськ)
Група С
Нікополь (Нікополь) – Кристал (Херсон)
Енергія (Нова Каховка) – Чорноморець (Одеса)
Таврія-Сімферополь (Херсон) – Реал-Фарма (Одеса)
Балкани (Зоря) – Миколаїв (Миколаїв)
Група D
Рубікон (Київ) – Діназ (Вишгород)
Нива (Вінниця) – Чернігів (Чернігів)
Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Полісся (Житомир)
Дніпро (Черкаси) – Верес (Рівне)
Група Е
Карпати (Галич) – Нива (Тернопіль)
Поділля (Хмельницький) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Буковина (Чернівці) – Ужгород (Ужгород)
Епіцентр (Дунаївці) – Карпати (Львів)
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