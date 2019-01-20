Кубок Азии: Вьетнам, Китай и Иран победили и вышли в четвертьфинал

В матчах 1/8 финала Вьетнам переиграл Иорданию, Китай оказался сильнее Таиланда, а Иран выбил из турнира Оман.

Кубок Азии-2019, 1/8 финала

Иордания – Вьетнам – 1:1 (2:4 пен.)

Голы: Абдель-Рахман, 39 – Нгьен Чонг Пхуонг, 51

Таиланд – Китай – 1:2

Голы: Джайдед, 31 – Сяо Жи, 67, Гао Лин, 71 (пен.)

Иран – Оман – 2:0

Голы: Джаханбахш, 32, Дежага, 41 (пен.)

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Иордания в 1/8 финала встретилась с Вьетнамом. Команды обменялись по голу в основное время, но победителя не смогли выявить даже в экстратайме. В серии пенальти лучше себя проявила команда с Дальнего Востока.

Китай проигрывал Таиланду по ходу матча, но через несколько минут смог перевернуть игру с ног на голову и пройти дальше.

Иран прогнозируемо победил Оман благодаря голам Алиреза Джаханбахша и Ашкана Дежага. Хотя сборная с Аравийского полуострова имела возможность выйти вперед, однако Ахмед Мубарак не реализовал пенальти.