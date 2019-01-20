Кубок Азии: Вьетнам, Китай и Иран победили и вышли в четвертьфинал

В матчах 1/8 финала Вьетнам переиграл Иорданию, Китай оказался сильнее Таиланда, а Иран выбил из турнира Оман.
Кубок Азии-2019, 1/8 финала
Иордания – Вьетнам – 1:1 (2:4 пен.)
Голы: Абдель-Рахман, 39 – Нгьен Чонг Пхуонг, 51
Таиланд – Китай – 1:2
Голы: Джайдед, 31 – Сяо Жи, 67, Гао Лин, 71 (пен.)
Иран – Оман – 2:0
Голы: Джаханбахш, 32, Дежага, 41 (пен.)
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Иордания в 1/8 финала встретилась с Вьетнамом. Команды обменялись по голу в основное время, но победителя не смогли выявить даже в экстратайме. В серии пенальти лучше себя проявила команда с Дальнего Востока.
Китай проигрывал Таиланду по ходу матча, но через несколько минут смог перевернуть игру с ног на голову и пройти дальше.
Иран прогнозируемо победил Оман благодаря голам Алиреза Джаханбахша и Ашкана Дежага. Хотя сборная с Аравийского полуострова имела возможность выйти вперед, однако Ахмед Мубарак не реализовал пенальти.
Товарищеские матчи 2017/18
Тайланд - Китай: Суббота 02 июня 2018