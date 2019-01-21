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Кубок Азії: В'єтнам, Китай та Іран перемогли та вийшли у чвертьфінал

20 січня 21:27 120 Читать на русском
Кубок Азії: В'єтнам, Китай та Іран перемогли та вийшли у чвертьфінал
Іран – Оман – 2:0 / АФК

У матчах 1/8 фіналу В'єтнам переграв Йорданію, Китай виявився сильнішим за Тайланд, а Іран вибив з турніру Оман.

Кубок Азії-2019, 1/8 фіналу

Йорданія – В'єтнам – 1:1 (2:4 пен.)

Голи: Абдель-Рахман, 39 – Нг'єн Чонг Пхуонг, 51

Таїланд – Китай – 1:2

Голи: Джайдед, 31 – Сяо Жі, 67, Гао Лін, 71 (пен.)

Іран – Оман – 2:0

Голи: Джаханбахш, 32, Дежага, 41 (пен.)

Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від Роналду

Йорданія в 1/8 фіналу зустрілась із В'єтнамом. Команди обмінялись по голу в основний час, але переможця не змогли виявити навіть в екстратаймах. У серії пенальті краще себе проявила команда з Дальнього Сходу.

Китай програвав Таїланду по ходу матча, але за кілька хвилин зміг перевернути гру з ніг на голову та пройти далі.

Іран прогнозовано переміг Оман завдяки голам Аліреза Джаханбахша та Ашкана Дежага. Хоча збірна з Аравійського півострова мала можливість вийти вперед, проте Ахмед Мубарак не реалізував пенальті.

Товариські матчі 2017/18

Таїланд - Китай: Субота 02 червня 2018

Таїланд
Матч завершено
0 : 2
Китай
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Теги
Світ Йорданія Йорданія Таїланд Таїланд Таїланд - Китай В'єтнам Китай Китай Іран Іран
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