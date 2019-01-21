Кубок Азии-2019: ОАЭ в зрелищном матче матче одолели Кыргызстан, одноклубник Безуса вывел Японию в четвертьфинал турнира

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Азии. ОАЭ, Япония и Австралия одержали путевки в четвертьфинал.

Кубок Азии, 1/8 финала

Япония – Саудовская Аравия – 1:0

Гол: Томиясу, 20

Австралия – Узбекистан– 0:0 (пенальти – 4:2)

ОАЭ – Кыргызстан – 3:2

Голы: Есмаеель, 14 Али Ахмед, 64, Халил, 102 – Мурзаев, 26 Рустамов, 90+1

Несмотря на то, что Саудовская Аравия владела инициативой на протяжении всего матча, одержать победу ей так и не удалось. Единственный гол в этом матче забил одноклубник Романа Безуса в Сент-Трюйдене Токихиро Томиясу. За выход в полуфинал сборная Японии поборется с командой Вьетнама.

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Австралия и Узбекистан не смогли открыть счет ни в основное время, ни в дополнительное. Судьбу путевки в четвертьфинал решила серия послематчевых пенальти, в которой удачливее были австралийцы.

ОАЭ и Кыргызстан сыграли очень зрелищный матч. Основное время поединка завершилось вничью (2: 2). Причем киргизы сравняли счет перед самым финальным свистком. Победу эмиратам в экстра-тайме принес Халил, который незадолго до своего гола вышел на замену.

В четвертьфинале ОАЭ сыграют против сборной Австралии.