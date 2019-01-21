toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніру

17:01 144 Читать на русском
Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніру
Збірна Японії

Відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Азії. Японія здобула путівку у чвертьфінал.

Кубок Азії, 1/8 фіналу

Японія – Саудівська Аравія – 1:0

Гол: Томіясу, 20

Австралія – Узбекистан – (16:00)

ОАЕ – Киргизстан – (19:00)

Попри те, що Саудівська Аравія володіла ініціативою впродовж усього матчу, здобути перемогу їй так і не вдалося. Єдиний гол в цьому матчі забив одноклубник Романа Безуса в Сент-Трюйдені Токіхіро Томіясу.

Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від Роналду

За вихід у півфінал збірна Японії позмагається з командою В'єтнаму.

Теги
Світ Головне Австралія Австралія Японія Японія ОАЕ ОАЕ Саудівська Аравія Саудівська Аравія Узбекистан Узбекистан Кубок Азії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
58
хв
Ювентус
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук