Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніру

Італія — 17:55 213
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Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів
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"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на МундіаліОвертайм — 16:00 801
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Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді МарціоІспанія — 14:51 989
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Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікендуСвіт — 14:00 1586
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Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповістиСергій Тищенко — 12:00 3707
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