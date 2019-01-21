Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніру

Відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Азії. Японія здобула путівку у чвертьфінал.

Кубок Азії, 1/8 фіналу

Японія – Саудівська Аравія – 1:0

Гол: Томіясу, 20

Австралія – Узбекистан – (16:00)

ОАЕ – Киргизстан – (19:00)

Попри те, що Саудівська Аравія володіла ініціативою впродовж усього матчу, здобути перемогу їй так і не вдалося. Єдиний гол в цьому матчі забив одноклубник Романа Безуса в Сент-Трюйдені Токіхіро Томіясу.

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За вихід у півфінал збірна Японії позмагається з командою В'єтнаму.