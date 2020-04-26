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"Кто знает, может я еще сыграю": Федецкий заинтриговал возвращением в большой футбол

11:00 48 Читати українською
"Кто знает, может я еще сыграю": Федецкий заинтриговал возвращением в большой футбол
Артем Федецкий / Фото из открытых источников

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий не исключает возможности снова выйти на футбольное поле.

"Никогда не говори никогда. Тем более, что Миша Кополовец (спортивный директор Миная – прим.) все время меня провоцирует... Поэтому, кто знает, может, еще сыграю. Закончится карантин, а там посмотрим.

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Уверен, что набрать форму мне не трудно. И если не буду уступать молодым, могу еще передать свой опыт. Пока держу себя в тонусе, хотя и 35 лет. В паспорт не смотрю, по-прежнему не даю себе послаблений в плане режима. И официально объявлять, как Марко Девич, об окончании карьеры не буду. Привлекать к себе излишнее внимание, как звезды уровня Роналду, не в моем стиле", – сказал Федецкий в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Артем – воспитанник луцкого футбола. Профессиональную карьеру начал в донецком Шахтере в 2002 году. В Премьер-лиге дебютировал в марте 2007 года в составе киевского Арсенала в матче против Черноморца. Также успел поиграть за Харьков, Карпаты, Днепр и немецкий Дармштадт. Последней командой 35-летнего футболиста были львовские Карпаты, которые он покинул в 2019 году. Далее была неудачная попытка стать депутатом от партии "Слуга народа" и победа в шоу "Рассмеши комика".

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Артем Федецкий Артем Федецкий Марко Девич Марко Девич Михаил Кополовец Михаил Кополовец
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