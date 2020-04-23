"Это старые волки, а не молодежь бумажная", – Кополовец назвал игроков, которые пригодились бы Минаю

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец назвал имена нескольких представителей своей дрим-тим.

"Меня спрашивают: "Ты что, кроме карпатовцев, футболистов не знаешь? Почему только их берешь?". Я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого.

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Сейчас молодежь эта бумажная, они и пальца этих ребят не стоят. Я беру этих футболистов, потому что это мощные, надежные ребята. Я бы еще Кожанова забрал и еще несколько ребят. Просто их трудно переманить", – сказал Кополовец в программе Трендец.

После 19-ти туров Первой лиги Минай расположился на 4-й строчке, сохраняя хорошие шансы на повышение в классе.

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