"Это решение смягчает общую ситуацию. Я чувствую себя самым ответственным, я думаю, что все работало очень хорошо, была проделана очень хорошая работа, но я думаю, что наш проект должен завершиться 30 июня. Я думаю, что это освободит игроков и облегчит общее положение клуба.

Я принимал решение несколько дней и в некоторой степени освободил себя. Я не хочу быть помехой. Я всегда хотел быть решением для клуба, а не проблемой. Я был решением два года и три месяца назад, но сейчас, думая сердцем и думая о клубе, нужно уходить 30 июня ради блага. Благодарю президента за доверие. Мы по-человечески побеседовали, и я объяснил ему свое решение.

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У меня есть энергия, дело не в энергии. Конечно, это вопрос смены курса, я даже отдам больше за эти четыре месяца. Впрочем, даже победа в ЛЧ не изменит моего решения.

Честно говоря, чувствовать себя тренером Барсы – неприятно. Это жестоко, часто чувствуешь, что тебя не уважают, что твою работу не ценят, и это истощает твое психическое здоровье, настроение. Я очень позитивный парень, но энергия спадает настолько, что ты говоришь себе – продолжать бессмысленно. Так и есть. Я давно на это решился.

Это произошло со всеми тренерами, которые проходили такое. Мы должны изменить динамику. Свой Фергюсон в Барсе невозможен, это очень сложно. Я не знаю, я ухожу от всего сердца, и когда ничего не имеет смысла, пора действовать и принимать решения.

Думаю, нет никаких сомнений в том, что я был человеком клуба, я ставил клуб выше себя, я отдал все и продолжу делать это в течение четырех месяцев, чтобы болельщики чувствовали гордость. Мы создали невероятную группу людей и мы останемся ею до 30 июня. Зная, что я ухожу, я особенно взволнован Лигой чемпионов.

Я не знаю, что ждет меня в будущем, потому что эта работа заставляет меня проводить меньше времени с семьей, они от этого страдают. Я не могу быть таким эгоистичным всю свою карьеру. Побуду дома какое-то время и отдохну. Мне нужно побыть со своими детьми", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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