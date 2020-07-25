Вербич: Никто не ожидал Луческу, но президент так решил

"Я знаю о Луческу очень мало. Мне известно, что он работал в Шахтере 12 лет и является одним из лучших тренеров мира по добытым трофеям.

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Очень рад, что буду работать под руководством такого специалиста. А там увидим, как будет на тренировках. Ему необходимо дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер.

Мы должны смотреть вперед и радоваться, что с нами работает такой тренер. Было много других имён, но когда сказали, что Луческу возглавит Динамо, я воспринял это как сюрприз. Никто не ждал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет", – сказал Вербич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставило президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность неожиданного кандидата – экс-тренера главного соперника Динамо Мирча Лучесу.

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