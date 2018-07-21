Крыховяк перейдет в Локомотив, – СМИ

Хавбек Пари Сен-Жермен Гжегож Крыховяк может усилить Локомотив перед стартом москвичей в групповом турнире Лиги чемпионов.

Польский полузащитник пополнит состав Локомотива, утверждает журналист RMC Sport Лоик Танзи в своем твиттере.

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По информации репортера, "железнодорожники" согласовали детали арендного соглашения с боссами ПСЖ и на следующей неделе Крыховяк пройдет медосмотр в России. Соглашение между парижанами и Локо рассчитано на год, а часть зарплаты поляка и дальше будет выплачивать руководство "красно-синих".

Гжегож Крыховяк стал игроком Пари Сен-Жермен летом 2016 года, однако закрепиться на Парк де Пренс не сумел. Сезон 2017/18 он провел в составе Вест Бромвича, с которым вылетел в Чемпионшип. В АПЛ хавбек провел 27 матчей.

Также Крыховяк принял участие в ЧМ-2018 в составе сборной Польши. За "Кадру" на Мундиале 28-летний полузащитник сыграл 3 матча, в которых забил 1 гол.