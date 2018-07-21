Крихов'як перейде в Локомотив, – ЗМІ

Хавбек Парі Сен-Жермен Гжегож Крихов'як може підсилити Локомотив перед стартом москвичів у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Польський півзахисник поповнить склад Локомотив, стверджує журналіст RMC Sport Лоїк Танзі у своєму твіттері.

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За інформацією репортера, "залізничники" узгодили деталі орендної угоди з босами ПСЖ і наступного тижня Крихов'як пройде медогляд в Росії. Угода між парижанами та Локо розрахована на рік, а частину зарплати поляка продовжуватиме виплачувати керівництво "червоно-синіх".

Гжегож Крихов'як став гравцем Парі Сен-Жермен влітку 2016 року, проте закріпитися на Парк де Пренс не зумів. Сезон 2017/18 він провів у складі Вест Бромвіча, з яким вилетів до Чемпіоншипу. В АПЛ хавбек провів 27 матчів.

Також Крихов'як взяв участь у ЧС-2018 у складі збірної Польщі. За "Кадру" на Мундіалі 28-річний півзахисник зіграв 3 поєдинки, в яких забив 1 гол.