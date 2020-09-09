"Трудно было противостоять такой сильной команде, как Ипания. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу хозяев, нам стало трудно. Кроме этого, нам не давался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания это Испания. С контролем мяча у нас в игре с испанцами не сложилось, хотя мы готовились.

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В принципе, тактика у нас была такая же, как на игру с Португалией. Но Испания нас тоже изучала, анализировала. У нас не получалось контратаковать, мы много сил отдали в обороне. Защитникам и нападающим не хватало свежести.

Мы приложим все усилия, чтобы остаться в дивизионе А. Группа у нас сильная, это показали прошедшие поединки. Теперь надо сделать выводы, чтобы в дальнейшем играть лучше. Думаю, что в матче со Швейцарией мы показали хорошую игру. Была достойная картинка. С Испанией не получилось. Но это футбол.

Думаю, с немцами будет совсем другая игра. Мы получили информацию для анализа, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча", – цитирует Кривцова Команда 1.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке, опережая немцев и швейцарцев.

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