"Важко було протистояти такій сильній команді, як іспанська. Я припустився помилки. Після того як рахунок став 1:0 на користь господарів, нам стало важко. Крім цього, нам не давався вихід з оборони в атаку. Ми не змогли показати свій рівень. Іспанія є Іспанія. Із контролем м'яча в нас у грі з іспанцями не склалося, хоча ми готувалися.

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У принципі, тактика в нас була така сама, як на гру з Португалією. Але Іспанія нас теж вивчала, аналізувала. У нас не виходило контратакувати, ми багато сил віддали в обороні. Захисникам та нападникам не вистачало свіжості.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб залишитись у дивізіоні А. Група у нас сильна, це показали минулі поєдинки. Тепер треба зробити висновки, щоб надалі грати краще. Думаю, що в матчі зі Швейцарією ми показали гарну гру. Була гідна картинка. З Іспанією не вийшло. Але це футбол.

Думаю, з німцями буде зовсім інша гра. Ми отримали інформацію для аналізу, і в плані тактики теж. На жаль, мої помилки вплинули на результат матчу", – цитує Кривцова Команда 1.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці, випереджаючи німців та швейцарців.

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