Лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко, видимо, долго будет держать в памяти матч с Казахстаном и его "последствия".

31-летний вингер получил символическую футболку сборной Украины с числом 100, ведь преодолел рубеж в 100 игр за национальную команду, информирует официальный сайт УАФ.

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Также Ярмоленко вручили традиционные для такого события награды УЕФА – юбилейную медаль и бархатную кепку, которая издавна символизирует знаковое достижение игроком статуса сотника главной команды страны. Награждали Андрея памятными сувенирами президент УАФ Андрей Павелко и и.о. главного тренера Александр Петраков.

Напомним, 100-м поединком для Ярмоленко стало противостояние с Казахстаном (2:2). Сейчас в активе лидера сборной Украины 101 матч в сине-желтой футболке, 42 гола и 23 ассиста.

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