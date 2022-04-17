Криворожский клуб, как и все остальные украинские команды, продолжает поддерживать наше государство в войне с врагом.

Кривбасс вместе с украинской Премьер-лигой проводит благотворительный аукцион. В продаже – футболка Евгения Боровика, в которой он установил пока уникальное достижение.

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В октябре 2010 года Евгений отметился голом головой после подачи с углового в матче против Арсенала, что помогло Кривбассу уравнять ситуацию на табло. Боровик остается единственным вратарем, который из игры забивал в элите.