Криворізький клуб, як і решта українських команд, продовжує підтримувати нашу державу у війні з ворогом.

Кривбас разом з українською Прем'єр-лігою проводить благодійний аукціон. У продажі – футболка Євгена Боровика, у якій він встановив поки унікальне досягнення.

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У жовтні 2010 року Євген відзначився голом головою після подачі з кутового у матчі проти Арсенала, допомігши Кривбасу зрівняти ситуацію на табло. Боровик залишається єдиним воротарем, який із гри забивав в еліті.

Стартова ціна футболки – 2 тисячі гривень, а мінімальний крок – 200 грн. Аукціон триватиме до вечора 17 квітня. Виручені кошти криворіжці передадуть на допомогу Збройним силам України.