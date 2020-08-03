Кривбас офіційно повернувся на футбольну карту України

Колишній гравець Кривбаса Тарас Стретовіч повідомив, що криворізький клуб відновить роботу з наступного сезону – вже затверджено усі необхідні документи.

"Гірник офіційно перейменовано в Кривбас. Президентом клубу залишається Костянтин Караманіц. Тренером клубу буде Геннадій Приходько. Всі гравці переукладають контракти з перейменованим клубом.

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Базою клубу залишається СК Гірник. Домашній стадіон – Шахта Жовтнева. Клуб буде заявлений в наступному сезоні в другу лігу під ім'ям Кривбас", – зазначив Стретовіч на своїй сторінці у Facebook.

Відповідний запис з'явилася в державному реєстрі юридичних осіб. Засновником і кінцевим бенефіціарним власником вказано Костянтин Караманіц. Іншим співзасновником є колишній тренер Кривбасу Сергій Мазур. Статутний фонд – 20 млн гривень.

Нагадаємо, в червні поточного року президент України Володимир Зеленський доручив Юрію Корявченкову (народний депутат, колишній актор "Квартала 95" на прізвисько "Юзік" – прим.) відродити Кривбас, який було розформовано у 2013 році.

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