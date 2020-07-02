toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Вторая лига
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

В Харькове создали новый клуб Металл – команду возглавит легенда Шахтера

2 июля 19:24 - Читати українською
В Харькове создали новый клуб Металл – команду возглавит легенда Шахтера
Александр Кучер / Фото из открытых источников

На футбольной карте Украины появился новый клуб, который планирует продолжить славные традиции харьковского футбола.

В первой столице Украины зарегистрировали новый футбольный клуб, сообщает издание Footboom.

Стороженко: Если Ярославскому удастся возродить Металлист – ликвидируем Металлист 1925

Планируется, что с нового сезона Металл, а именно так называется команда, заявится для участия во Вторую лигу. Уже идет сбор информации о потенциальных новичках, активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры. А возглавит команду бывший защитник Шахтера и Металлиста – 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия.

Ожидается, что Металл через несколько лет пробьется в Премьер-лигу, а пока он будет штурмовать вершины, бывшее руководство Металлиста попытается вернуть бренд легендарного харьковского клуба, чтобы добавить в название еще три буквы – "ист".

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах

blog_ava
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном
00:41
385
Теги
Металл Вторая лига Александр Александр Кучер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
23
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук