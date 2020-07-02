В Харькове создали новый клуб Металл – команду возглавит легенда Шахтера

На футбольной карте Украины появился новый клуб, который планирует продолжить славные традиции харьковского футбола.

В первой столице Украины зарегистрировали новый футбольный клуб, сообщает издание Footboom.

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Планируется, что с нового сезона Металл, а именно так называется команда, заявится для участия во Вторую лигу. Уже идет сбор информации о потенциальных новичках, активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры. А возглавит команду бывший защитник Шахтера и Металлиста – 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия.

Ожидается, что Металл через несколько лет пробьется в Премьер-лигу, а пока он будет штурмовать вершины, бывшее руководство Металлиста попытается вернуть бренд легендарного харьковского клуба, чтобы добавить в название еще три буквы – "ист".

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